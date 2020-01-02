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Невеста напрокат
Киноафиша Невеста напрокат

Спектакль Невеста напрокат

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Легкая комедия, наполненная тонким юмором, иронией и трогательной искренностью

Постановка, в которой участвуют звезды театра и кино, обещает подарить зрителям массу ярких впечатлений.

Сюжет
Главный герой – молодой человек, который никак не может найти девушку своей мечты. Перед встречей с родителями, с которыми он давно не виделся, ему нужно доказать, что в жизни у него все идет как по маслу, и даже есть невеста. Решение приходит неожиданно – взять невесту напрокат. Девушка идеально справляется с ролью, но вскоре герой понимает, что не хочет с ней расставаться.

Комические ситуации и глубокие темы
На протяжении спектакля зрителей ждет множество смешных моментов, связанных с различными поколениями и их взглядами на жизнь. За легкостью юмора кроется тонкое и трогательное раскрытие семейных и личных отношений.

Звездный состав
На сцене блистают Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия Такшина и другие талантливые актеры, чье мастерство делает постановку по-настоящему яркой и незабываемой.

Для кого этот спектакль
«Невеста напрокат» идеально подойдет для тех, кто хочет провести вечер в легкой, доброжелательной атмосфере. Это выбор для семейного отдыха, встречи с друзьями или романтического свидания.

Режиссер
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
В ролях
Жанна Эппле
Жанна Эппле
Юлия Такшина
Юлия Такшина
Александр Михайлов
Юлия Такшина
Мария Рассказова

Фотографии

Невеста напрокат Невеста напрокат Невеста напрокат Невеста напрокат Невеста напрокат Невеста напрокат Невеста напрокат Невеста напрокат
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