«Невеста для гордого Мыша» — кукольный спектакль в Новосибирске

Новосибирский областной театр кукол представляет новый спектакль «Невеста для гордого Мыша». Эта история, созданная всего за один месяц, погружает зрителей в колорит Северной Осетии, подчеркивая важные семейные ценности и любовь к родному краю.

Музыка и содержание

Музыку для спектакля написали молодые осетинские композиторы, что придаёт произведению уникальную атмосферу. Главный режиссёр театра кукол Ольга Гущина отмечает, что выбор тематики был сделан таким образом, чтобы заинтересовать как взрослых, так и детей. В спектакле затрагиваются вопросы любви к природе и культуры поведения.

События на гастролях

В ответ на этот проект, североосетинский ТЮЗ «Саби» покажет свою версию сказки народов Сибири на музыку композиторов Новосибирской области. Артисты Новосибирска представят спектакль про Мыша во Владикавказе, а в конце октября новосибирские зрители смогут увидеть творчество осетинских кукольников на своей сцене.

Особенности спектакля

Премьера спектакля «Невеста для гордого Мыша», посвященного семейным ценностям по мотивам кавказской сказки, была проведена в театре кукол. Этот проект стал возможен благодаря Президентскому фонду культурных инициатив в рамках программы «Сибирь — Осетия: куклы на гастролях».

Убедитесь, что не пропустите этот уникальный спектакль, который объединяет культурные традиции и ценности двух регионов!