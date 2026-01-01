Невероятный концерт Кино
6+
О концерте

Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров с легендарными песнями Виктора Цоя

Группа возвращается в Казань с новой программой — «Невероятный концерт Кино». На сцене выступят оригинальные участники: Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров, которые вместе с голосом и песнями Виктора Цоя напомнят всем, почему «Кино» является одной из самых знаковых русскоязычных групп.

Концерты группы — это всегда удивительное событие. Современные выступления превращаются в настоящие откровения, которые привлекают полные стадионы по всей стране. Эти встречи с музыкой можно сравнить с мистическими сеансами, которые оставляют в сердцах слушателей глубокий след. Даже те, кто побывал на предыдущих концертах, смогут заново пережить волнующие эмоции.

На концерте, разумеется, прозвучат главные хиты, такие как «Группа крови», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце» и многие другие незабываемые песни, знакомые каждому. Это шоу затронет сердца всех зрителей, заставляя их испытывать яркие и сильные чувства.

Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого вечера. Один город, один вечер, одна легенда — концерт Кино ждет всех!

Октябрь
14 октября среда
19:00
СКК «Дворец спорта им. Владимира Высоцкого» Самара, Молодогвардейская, 222
от 2200 ₽
16 октября пятница
19:00
Татнефть-арена Казань, Чистопольская, 42
от 2400 ₽
18 октября воскресенье
19:00
КРК Нагорный Нижний Новгород, просп. Гагарина, 29
от 2200 ₽

