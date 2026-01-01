Голос и песни Виктора Цоя в Самаре

Легендарная группа возвращается в Самару с новой программой — «Невероятный концерт Кино». Опытные музыканты, среди которых оригинальные участники — Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров, снова соберутся на одной сцене, чтобы напомнить всем, почему «Кино» считается самой важной русскоязычной группой.

Новая программа и шоу

Музыканты готовят уникальную программу и зрелищное шоу, соответствующие масштабу этого события. Современные концерты группы — это не просто выступления, а настоящие откровения, подтвержденные полными стадионами зрителей по всей стране.

Эмоциональные моменты

Концерты «Кино» это глубокий, мистический опыт. Даже те, кто не раз посещал подобные мероприятия, смогут заново пережить незабываемые эмоции. В программе обязательно прозвучат главные хиты, такие как «Группа крови», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце» и многие другие, которые знает каждый.

Сильные чувства для всех

Это шоу затронет каждого присутствующего в зале и, безусловно, вызовет сильные чувства. Музыка группы звучит так, что остаться равнодушным невозможно. Концерт станет еще одним эмоциональным пиком в жизни всех поклонников песен Виктора Цоя — как старых, так и новых.

Одно событие — одна легенда

Один город, один вечер, одна легенда. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события. На концерте будет Кино для всех!