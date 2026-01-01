Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Невероятный концерт Кино
Киноафиша Невероятный концерт Кино

Невероятный концерт Кино

6+
Возраст 6+

О концерте

Голос и песни Виктора Цоя в Самаре

Легендарная группа возвращается в Самару с новой программой — «Невероятный концерт Кино». Опытные музыканты, среди которых оригинальные участники — Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров, снова соберутся на одной сцене, чтобы напомнить всем, почему «Кино» считается самой важной русскоязычной группой.

Новая программа и шоу

Музыканты готовят уникальную программу и зрелищное шоу, соответствующие масштабу этого события. Современные концерты группы — это не просто выступления, а настоящие откровения, подтвержденные полными стадионами зрителей по всей стране.

Эмоциональные моменты

Концерты «Кино» это глубокий, мистический опыт. Даже те, кто не раз посещал подобные мероприятия, смогут заново пережить незабываемые эмоции. В программе обязательно прозвучат главные хиты, такие как «Группа крови», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце» и многие другие, которые знает каждый.

Сильные чувства для всех

Это шоу затронет каждого присутствующего в зале и, безусловно, вызовет сильные чувства. Музыка группы звучит так, что остаться равнодушным невозможно. Концерт станет еще одним эмоциональным пиком в жизни всех поклонников песен Виктора Цоя — как старых, так и новых.

Одно событие — одна легенда

Один город, один вечер, одна легенда. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события. На концерте будет Кино для всех!

Купить билет на концерт Невероятный концерт Кино

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
14 октября среда
19:00
СКК «Дворец спорта им. Владимира Высоцкого» Самара, Молодогвардейская, 222
от 2200 ₽

В ближайшие дни

Грай
16+
Рок

Грай

7 октября в 20:00 Бар без названия
от 2200 ₽
Akstar
12+
Живая музыка

Akstar

16 октября в 19:00 Самарский дом офицеров
от 1500 ₽
Леонид Кулаков. Стендап тур
18+
Юмор

Леонид Кулаков. Стендап тур

21 октября в 19:00 ДК железнодорожников им. Пушкина
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше