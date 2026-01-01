Невероятный концерт группы Кино

Песни Виктора Цоя в МТС Live Холл Воронеж

В МТС Live Холл Воронеж выступит группа КИНО. Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров исполнят легендарные песни Виктора Цоя. Этот концерт станет незабываемым событием для всех поклонников группы, независимо от того, когда они начали слушать её музыку.

Голоса оригинальных участников напомнят зрителям о значимости КИНО для всего поколения. Группа готовит программу и шоу, которые подчеркивают масштаб этого события.

Современные концерты КИНО приносят настоящие откровения, что подтверждается полными залами по всей стране. Это особенно важно для тех, кто ждал эту встречу 30 лет, а также для новой аудитории, которая открывает для себя творчество Виктора Цоя. Очередной концерт обещает стать ярким эмоциональным моментом в жизни всех поклонников.

Не пропустите уникальную возможность увидеть невероятный концерт КИНО!