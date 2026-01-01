Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Невероятный концерт группы Кино
Киноафиша Невероятный концерт группы Кино

Невероятный концерт группы Кино

6+
Возраст 6+

О концерте

Песни Виктора Цоя в МТС Live Холл Воронеж

В МТС Live Холл Воронеж выступит группа КИНО. Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров исполнят легендарные песни Виктора Цоя. Этот концерт станет незабываемым событием для всех поклонников группы, независимо от того, когда они начали слушать её музыку.

Голоса оригинальных участников напомнят зрителям о значимости КИНО для всего поколения. Группа готовит программу и шоу, которые подчеркивают масштаб этого события.

Современные концерты КИНО приносят настоящие откровения, что подтверждается полными залами по всей стране. Это особенно важно для тех, кто ждал эту встречу 30 лет, а также для новой аудитории, которая открывает для себя творчество Виктора Цоя. Очередной концерт обещает стать ярким эмоциональным моментом в жизни всех поклонников.

Не пропустите уникальную возможность увидеть невероятный концерт КИНО!

Купить билет на концерт Невероятный концерт группы Кино

Помощь с билетами
В других городах
Март
6 марта суббота
18:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 5000 ₽

В ближайшие дни

Ансамбль «Березка»
6+
Фолк

Ансамбль «Березка»

21 ноября в 19:00 МТС Live Холл Воронеж
от 1500 ₽
Стас Старовойтов
18+
Юмор

Стас Старовойтов

24 ноября в 19:00 Воронежский концертный зал
от 2300 ₽
Jane Air
16+
Рок

Jane Air

20 ноября в 20:00 Diesel
от 2200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше