Невероятный дуэт. Альберт Эйнштейн и Макс Планк

Знаменитый физик Альберт Эйнштейн некогда сказал: «Наука раскрывает неизвестное в природе, а музыка — в человеческой душе, причем именно то, что не может быть раскрыто в иной форме, кроме музыки». Эта удивительная связь между наукой и искусством будет продемонстрирована в концерте, который представят артисты «Петербург-концерта».
Нельзя не упомянуть, что сам Эйнштейн прекрасно играл на скрипке, а его современник, основатель квантовой теории Макс Планк, в юности задумывался о карьере концертирующего пианиста. Вместе они нередко исполняли музыкальные произведения, и этот уникальный дуэт скрипки и фортепиано оставил след как в истории музыки, так и науки.
В ходе концерта зрителям будут предложены произведения, которые исполняли Эйнштейн и Планк. В программе прозвучат:
Концертный вечер пройдет с участием:
В роли ведущих выступят историк науки, профессор Яков Рабкин и Наталья Варламова.
Концерт будет длиться 1 час 20 минут без антракта.