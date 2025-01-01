Невероятный дуэт. Альберт Эйнштейн и Макс Планк

Музыка и наука в одном концерте

Знаменитый физик Альберт Эйнштейн некогда сказал: «Наука раскрывает неизвестное в природе, а музыка — в человеческой душе, причем именно то, что не может быть раскрыто в иной форме, кроме музыки». Эта удивительная связь между наукой и искусством будет продемонстрирована в концерте, который представят артисты «Петербург-концерта».

Исторический дуэт

Нельзя не упомянуть, что сам Эйнштейн прекрасно играл на скрипке, а его современник, основатель квантовой теории Макс Планк, в юности задумывался о карьере концертирующего пианиста. Вместе они нередко исполняли музыкальные произведения, и этот уникальный дуэт скрипки и фортепиано оставил след как в истории музыки, так и науки.

Программа концерта

В ходе концерта зрителям будут предложены произведения, которые исполняли Эйнштейн и Планк. В программе прозвучат:

Соната Моцарта соль-мажор для скрипки и фортепиано

Чакона Баха для скрипки соло

Фортепианные пьесы Брамса и Шумана

Исполнители

Концертный вечер пройдет с участием:

Михаила Бондарева (скрипка)

Заслуженного артиста России Сергея Форостяного (фортепиано)

Ведущие

В роли ведущих выступят историк науки, профессор Яков Рабкин и Наталья Варламова.

Продолжительность

Концерт будет длиться 1 час 20 минут без антракта.