Спектакль Невероятные приключения Таси и Вени

Спектакль-приключение для детей в Доме Актера

В Доме Актера (г. Екатеринбург) состоится увлекательный спектакль для детей, который приглашает маленьких зрителей в мир мобильных игр и интерактивных историй. Это уникальное событие подойдет детям в возрасте от 5 до 12 лет.

Сюжет

Главные герои — дети, приезжающие на каникулы к бабушке. Встретив своего друга домового, они попадают в захватывающую мобильную игру, и всё начинается с того, что кто-то из них слишком долго сидел со смартфоном! На пути к возвращению домой ребятам предстоит пройти множество уровней и неожиданностей, а также встретиться с героями итальянских мемов.

Чем будет интересен спектакль?

Этот спектакль придется по вкусу любителям интерактивных историй и необычных персонажей. Он не только развлекает, но и поднимает важные вопросы о времени, проводимом за экранами, и значении настоящего общения.

Не упустите возможность отправиться в это необычное приключение вместе с вашими детьми и насладиться магией театра!