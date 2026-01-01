Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Невероятные приключения и... в России
Киноафиша Невероятные приключения и... в России

Спектакль Невероятные приключения и... в России

Постановка
Практика 12+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+

О спектакле

Дружная компания веселых итальянских авантюристов

Знакомьтесь с дружной компанией итальянцев — неутомимыми оптимистами, весёлыми фантазёрами и настоящими авантюристами. Только что вернувшись из России, они с энтузиазмом рассказывают, чем занимались в этой далёкой стране. Их поездка не была случайной. Компания отправилась завершать дело отцов, с конкретной целью — найти сокровище. Но, как истинные итальянцы, они не забывали о приятных мелочах: пекли пиццу, готовили пасту, пели песни и веселились по полной.

Истории о приключениях с участием зрителей

Про каждое своё приключение они рассказывают истории, становясь участниками которых и зрители. Спектакль переносит нас в Италию, в настоящий итальянский дворик. Здесь можно не только познакомиться с классическим театром — комедией дель арте, но и побывать в траттории, на кухне, где пекут пиццу, а ещё отправиться в увлекательное путешествие по городам Апеннинского полуострова.

Итальянская атмосфера на сцене

Спектакль наполнен импровизацией, вокалом и зажигательными ритмами Италии, создавая уникальную атмосферу, полную веселья и авантюризма.

Режиссер
Юрий Макеев
В ролях
Юрий Макеев
Михаил Ибрагимов
Валерия Шапортова
Виталий Кузнецов
Иван Шувалов
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше