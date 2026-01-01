Детский танцевальный спектакль

Артисты коллектива приглашают зрителей на спектакль, который расскажет трогательную историю о девочке Маше и её младшем брате Егорушке. Их отношения осложнены ревностью: Егорушка считает, что Маша уделяет слишком много внимания своим танцам, забывая о нём. Он расстраивается, говоря: «Да ты всегда занимаешься своими танцами, а до меня тебе нет никакого дела!»

Конфликт между братом и сестрой приобретает новое направление, когда Маша решает познакомить Егора с миром танцев и вовлечь его в увлекательный коллектив Экситошки. Но что же значит быть частью этого мира? Зрителям предстоит узнать, как меняется восприятие Егора и как танцы могут сблизить детей.

Команда спектакля

Режиссер и сценарист: Наталья Афанасьева.

В спектакле принимают участие:

Егор Лысов

Маша Некрасова

Наталья Ляхова

Даша Семёнова

Лиза Ридель

Злата Спиридонова

Денис Попов

Не пропустите возможность увидеть, как искусство танца может стать мостом между братом и сестрой! Этот спектакль не только развлекает, но и затрагивает важные темы семейных отношений и взаимопонимания.