Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Невероятные приключения Экситошки
Киноафиша Невероятные приключения Экситошки

Спектакль Невероятные приключения Экситошки

0+
Возраст 0+

О спектакле

Детский танцевальный спектакль

Артисты коллектива приглашают зрителей на спектакль, который расскажет трогательную историю о девочке Маше и её младшем брате Егорушке. Их отношения осложнены ревностью: Егорушка считает, что Маша уделяет слишком много внимания своим танцам, забывая о нём. Он расстраивается, говоря: «Да ты всегда занимаешься своими танцами, а до меня тебе нет никакого дела!»

Конфликт между братом и сестрой приобретает новое направление, когда Маша решает познакомить Егора с миром танцев и вовлечь его в увлекательный коллектив Экситошки. Но что же значит быть частью этого мира? Зрителям предстоит узнать, как меняется восприятие Егора и как танцы могут сблизить детей.

Команда спектакля

Режиссер и сценарист: Наталья Афанасьева.

В спектакле принимают участие:

  • Егор Лысов
  • Маша Некрасова
  • Наталья Ляхова
  • Даша Семёнова
  • Лиза Ридель
  • Злата Спиридонова
  • Денис Попов

Не пропустите возможность увидеть, как искусство танца может стать мостом между братом и сестрой! Этот спектакль не только развлекает, но и затрагивает важные темы семейных отношений и взаимопонимания.

Режиссер
Наталья Афанасьева
В ролях
Егор Лысов
Маша Некрасова
Наталья Ляхова
Даша Семёнова
Лиза Ридель
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше