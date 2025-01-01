Меню
Невероятные приключения Акбая
Спектакль Невероятные приключения Акбая

Постановка
Государственный кукольный театр
Режиссер Е. Кабдыл
Продолжительность 45 мин

О спектакле

Детский спектакль о приключениях пса Акбая

Кто из нас в детстве не мечтал о добром, верном и смелом друге? Пёс Акбай именно такой! Неудивительно, что он занимает особое место в сердцах зрителей и является главой деревенского двора. Загадочную атмосферу его приключений создаёт соседка – хитрая кошечка по имени Тамлетамак.

Из деревни в город

Однажды, покинув тихую деревенскую жизнь, Акбай и Тамлетамак стремятся в город. Эта перемена не просто фон для их истории, а настоящая возможность проявить себя в новых условиях. В городских джунглях они столкнутся с неожиданными поворотами событий и яркими персонажами.

Друзья и враги

Тамлетамак, как истинная кошка, гуляет сама по себе, исследуя городскую среду. Тем временем, Акбай становится верным другом для других местных животных. Он помогает им справиться с злобными городскими собаками, обретая новых друзей на каждом шагу. Это станет важным уроком для всех: смелость и доброта всегда найдут путь к победе.

Не упустите возможность посетить этот спектакль и насладиться волшебной историей о дружбе и смелости. Присоединяйтесь к приключениям Акбая и его неугомонной подруги в их увлекательном городском путешествии!

Декабрь
12 декабря пятница
16:00
Государственный кукольный театр г. Алматы, ул. Пушкина 63
от 1500 ₽

