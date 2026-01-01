Невероятное приключение Коли Синичкина
6+
О спектакле

Правдивая сказка о Коле Синичкине

Приглашаем вас на спектакль «Невероятное приключение Коли Синичкина». Это поучительная история о противостоянии правды и лжи, которая понравится как детям, так и взрослым.

В центре сюжета - юный ученик Коля Синичкин, у которого есть невидимый друг, Стеклянный Человечек. Этот уникальный персонаж говорит Коле только правду и искренне желает ему добра. Однако на пути к счастью Коле стоит Ложь, желающая уничтожить Стеклянного Человечка. Ложь стремится превратить Кольку в жадного, ленивого и хвастливого человека.

Персонажи

  • Коля Синичкин
  • Дедушка
  • Ложь
  • Стеклянный Человечек

Команда спектакля

  • Режиссёр: Евгения Савченкова
  • Художник: Татьяна Теунова
  • Музыка: Андрей Лазуткин

Аудитория и продолжительность

Спектакль рекомендован для зрителей старше 6 лет и длится 50 минут.

Не упустите возможность узнать, кто одержит верх в борьбе между истиной и обманом. Ждем вас на нашем спектакле!

Апрель
11 апреля суббота
15:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11

