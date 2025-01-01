Меню
Neverlove
Киноафиша Neverlove

Neverlove

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Не пропустите: девятый концертный сезон Neverlove!

Дерзкие и бескомпромиссные Neverlove снова атакуют танцполы страны! На этот раз группа представит свой новый альбом в рамках Autumn Sexmetal Tour 2025. Это зрелище сулит быть самым громким металлическим шоу на российской сцене!

Что ждать от концерта?

Любители тяжелой музыки могут ожидать не только новые композиции, но и самые яркие и вызывающие номера из ранее выпущенных альбомов. Neverlove известны своими запоминающимися шоу, поэтому этот концерт станет настоящим праздником для поклонников.

Герои ваших плейлистов в вашем городе

Если вы любите мощный звук и яркие выступления, этот концерт точно нужно увидеть. Neverlove возвращаются с уникальной программой, которая зарядит вас энергией на долгое время!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события в мире тяжелой музыки! Следите за обновлениями и подробнее о расписании тура.

В других городах

Рязань, 11 октября
Event-холл «Свобода» Рязань, Соборная пл., 21
19:00 от 1500 ₽
Art Club Площадка Рязань, Заводской пр., 1
19:00 от 1500 ₽
Воронеж, 1 ноября
Palazzo Воронеж, Московский просп., 9, ДК им. Коминтерна
19:00 от 1500 ₽
Ростов-на-Дону, 2 ноября
Bigroom Ростов-на-Дону, Театральный просп., 85
19:00 от 1500 ₽
Краснодар, 3 ноября
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
19:00 от 1500 ₽

