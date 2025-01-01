Не пропустите: девятый концертный сезон Neverlove!

Дерзкие и бескомпромиссные Neverlove снова атакуют танцполы страны! На этот раз группа представит свой новый альбом в рамках Autumn Sexmetal Tour 2025. Это зрелище сулит быть самым громким металлическим шоу на российской сцене!

Что ждать от концерта?

Любители тяжелой музыки могут ожидать не только новые композиции, но и самые яркие и вызывающие номера из ранее выпущенных альбомов. Neverlove известны своими запоминающимися шоу, поэтому этот концерт станет настоящим праздником для поклонников.

Герои ваших плейлистов в вашем городе

Если вы любите мощный звук и яркие выступления, этот концерт точно нужно увидеть. Neverlove возвращаются с уникальной программой, которая зарядит вас энергией на долгое время!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события в мире тяжелой музыки! Следите за обновлениями и подробнее о расписании тура.