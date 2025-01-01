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Neverlove. Анплагд
Киноафиша Neverlove. Анплагд

Neverlove. Анплагд

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Neverlove: Летний Анплагд Концерт

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — летний анплагд концерт группы Neverlove. Этот вечер обещает стать незабываемым благодаря особой атмосфере и исключительному исполнению.

Программа вечера

В рамках концерта вы услышите все хиты группы в необычном акустическом звучании. Музыканты подготовили специальные версии любимых песен, которые позволят вам по-новому взглянуть на их творчество.

Ламповая атмосфера

Концерт пройдет в уютной обстановке, где каждый зритель сможет насладиться неформальным общением с музыкантами. Это отличная возможность задать вопросы и узнать больше о процессе создания музыки.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 26 июля
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
19:00 от 1500 ₽
Нижний Новгород, 1 августа
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
19:00 от 1500 ₽
Казань, 2 августа
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
19:00 от 1500 ₽
Самара, 3 августа
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
19:00 от 1500 ₽
Волгоград, 6 августа
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
19:00 от 1500 ₽
Краснодар, 8 августа
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
19:00 от 1500 ₽
Ростов-на-Дону, 9 августа
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
19:00 от 1500 ₽
Воронеж, 10 августа
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
19:00 от 1500 ₽
Челябинск, 27 августа
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:00 от 1500 ₽
Омск, 29 августа
QR Bar Омск, Орджоникидзе, 42
19:00 от 1500 ₽
Новосибирск, 30 августа
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 1500 ₽
Красноярск, 31 августа
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
19:00 от 1500 ₽
Рязань, 11 октября
Art Club Площадка Рязань, Заводской пр., 1
19:00 от 1500 ₽

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6 декабря в 19:00 МТС Live Холл
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Рок-опера «Орфей» с оркестром «Глобалис»
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