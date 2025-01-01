Neverlove. Анплагд

Neverlove: Летний Анплагд Концерт

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — летний анплагд концерт группы Neverlove. Этот вечер обещает стать незабываемым благодаря особой атмосфере и исключительному исполнению.

Программа вечера

В рамках концерта вы услышите все хиты группы в необычном акустическом звучании. Музыканты подготовили специальные версии любимых песен, которые позволят вам по-новому взглянуть на их творчество.

Ламповая атмосфера

Концерт пройдет в уютной обстановке, где каждый зритель сможет насладиться неформальным общением с музыкантами. Это отличная возможность задать вопросы и узнать больше о процессе создания музыки.