Спектакль «НЕвербатимы»: Искусство самовыражения через театр

Актер и образ — это древнейшая театральная загадка. Под маской, созданной автором, можно лишь попытаться разглядеть реального человека, угадать, насколько близок ему герой. Но что, если актер сам выберет себе персонажа и создаст предлагаемые обстоятельства, чтобы рассказать о том, что волнует его сегодня?

Исследование внутреннего мира

Участники спектакля «НЕвербатимы» исследуют природу и характер выбранных героев. Они находят созвучные своему внутреннему миру ноты, собирают факты и фактуру, погружаясь в личную драму каждой персоны. Имя каждого героя остается тайной для публики до определенного момента, что добавляет элемент интриги.

На стыке реальности и мифа

«НЕвербатимы» — это жанр, в котором реальность и вымысел соединяются в уникальный текст. Актерский талант служит линзой, преломляющей события и слова, соединяя личность актера и другого человека — вымышленного или реального. В результате, мысли и чувства обоих превращаются в сценический текст, полный искренности.

Игра «КТО передо мной?»

Спектакль включает 10 моноспектаклей, каждый из которых вовлекает зрителя в волнующую игру «КТО передо мной?». Какому литературному персонажу или реальной личности принадлежит каждый из уникальных монологов, вам предстоит угадать.

Режиссерская задумка

Режиссер Роман Шаляпин отмечает: «Интервьюируя в воображении выбранного персонажа, используя данные из литературных источников и сети, актеры находят созвучную им тему и создают театральный монолог-НЕвербатим. Задача актера – максимально погрузиться в тему героя и передать внутренние противоречия, зачастую незнакомые никому». Актеры, подобно неравнодушным исследователям, ищут в герое то, что максимально отражается в них самих.

Путешествие в мир монологов

За время эксперимента была проведена работа над большим количеством монологов. Вниманию зрителя предлагается более 10 уникальных невербатимов, а работа продолжается. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального путешествия!