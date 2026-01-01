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Never forever
Киноафиша Never forever

Спектакль Never forever

Постановка
Республиканский немецкий драматический театр
Режиссер Андрей Лазарев

О спектакле

Спектакль о любви в Республиканском немецком драматическом театре

В мире социальных сетей и реалити-шоу наблюдение за другими стало частью нашей повседневной жизни. Мы заглядываем в окна, следим за жизнями знакомых и незнакомцев, стремясь найти свое простое человеческое счастье. Но возможно ли это в современном обществе? Как искать любовь с большой буквы в условиях внешней и внутренней изоляции?

Спектакль поднимает острые вопросы: страх, беспомощность и ярость — спутники поиска истинных эмоций и связей. Как же театр может ответить на эти терзания, когда граница между игрой и жизнью становится неясной? Зрители, находясь в зале, сами становятся наблюдателями за другими, задаваясь вопросом о природе собственных чувств и отношений.

Этот спектакль предлагает уникальную возможность задуматься о том, как все движется по кругу, переходя из состояния "Всегда" в "Никогда". И на фоне этих глубинных размышлений каждый зритель сможет найти что-то свое, смысл, который резонирует с личным опытом.

Приходите в Республиканский немецкий драматический театр, чтобы стать частью этого удивительного спектакля, который не оставит вас равнодушными.

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