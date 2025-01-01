Атмосферный спектакль-концерт, посвященный Лидии Клемент

Приглашаем вас на уникальный спектакль-концерт «Неужели это мне одной…», посвященный легендарной Лидии Клемент, которая навсегда осталась в сердцах зрителей и в истории советской эстрады. Этот проект не только расскажет о жизни и творчестве певицы, но и перенесет вас в атмосферу Ленинграда 60-х годов.

Звезда эстрады и её наследие

Лидия Клемент стала первой исполнительницей таких знаковых песен, как «Карелия» (музыка А. Колкера) и «Топ, топ, топает малыш» (музыка С. Пожлакова). Её талант не остался незамеченным, и Андрей Петров написал для неё несколько композиций. За две недели до своей трагической смерти в 26 лет, она исполнила песню «А я иду, шагаю по Москве», что стало настоящим шоком для её поклонников.

Музыка, которая оживляет память

Спектакль предлагает живое музыкальное исполнение репертуара Лидии Клемент, что позволит зрителям заново ощутить дух времени, когда их бабушки были молоды. Это - дань уважения яркой звезде эстрады, которую мы хотим вспомнить и почтить.

Состав исполнителей

В роли Лидии Клемент выступит актриса театра и кино Лилиан Наврозашвили. Музыкальное сопровождение обеспечат талантливые исполнители: Игорь Ковчегов (саксофон), Алексей Тополов (гитара) и Алексей Блохин (клавиши).

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу той эпохи и насладиться великолепной музыкой, которая остается актуальной и по сей день!