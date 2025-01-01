Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Neuropunk Festival
Киноафиша Neuropunk Festival

Neuropunk Festival

18+
Возраст 18+

О концерте

Завершение года с Neuropunk в Санкт-Петербурге

В концертном зале «Аврора» состоится фестиваль Neuropunk — главный отечественный проект в жанре Drum & Bass. Это событие станет ярким финалом года и порадует всех поклонников жанра.

На мероприятии выступят резиденты Neuropunk Podcast, а также будет представлена эксклюзивная постановка, созданная специально для этого фестиваля. Особая атмосфера, яркие световые эффекты и энергия, царящая на сцене, сделают вечер незабываемым.

История Neuropunk

Neuropunk сформировал целое поколение слушателей и продолжает оказывать значительное влияние на развитие Drum & Bass-сцены. Фестиваль обладает уникальной атмосферой и привлекает как давних поклонников, так и новыми зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события в Санкт-Петербурге!

Купить билет на концерт Neuropunk Festival

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
27 декабря суббота
22:30
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
8 января в 18:00 Квартира 8
от 500 ₽
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
18+
Юмор
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
20 февраля в 19:00 Поправка
от 500 ₽
Вибрафон при свечах. Новогодняя классика и популярные саундтреки
6+
Классическая музыка Неоклассика
Вибрафон при свечах. Новогодняя классика и популярные саундтреки
2 января в 17:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше