Neuropunk Festival

Завершение года с Neuropunk в Санкт-Петербурге

В концертном зале «Аврора» состоится фестиваль Neuropunk — главный отечественный проект в жанре Drum & Bass. Это событие станет ярким финалом года и порадует всех поклонников жанра.

На мероприятии выступят резиденты Neuropunk Podcast, а также будет представлена эксклюзивная постановка, созданная специально для этого фестиваля. Особая атмосфера, яркие световые эффекты и энергия, царящая на сцене, сделают вечер незабываемым.

История Neuropunk

Neuropunk сформировал целое поколение слушателей и продолжает оказывать значительное влияние на развитие Drum & Bass-сцены. Фестиваль обладает уникальной атмосферой и привлекает как давних поклонников, так и новыми зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события в Санкт-Петербурге!