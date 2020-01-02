Спектакль Неугомонный дух

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, который перенесет вас в мир тонкостей спиритизма, обворожительных женщин и мужчин, не способных им устоять. Сюжет разворачивается в доме преуспевающего драматурга Чарльза Кондомайна, который не верит в чудеса и духов. Он решает пошутить над невежеством популярного у богемы спиритизма, пригласив на вечеринку профессионального медиума — мадам Аркати.
Однако ситуация меняется, когда во время спиритического сеанса появляется дух его умершей жены Эльвиры, и в доме начинают происходить странные вещи. Чарльз осознает, что шутить с привидениями не стоит, и его жизнь превращается в настоящий ад.
Вас ожидает комедийный коктейль, замешанный на вреде избытка женщин в жизни мужчины, мистике, любви и ее отсутствии. Спектакль обещает быть не только развлекательным, но и заставит задуматься о жизни и отношениях.
Спектакль поставил Сергей Иванов.
Не пропустите возможность увидеть интересный спектакль и погрузиться в мир мистики и комедии!