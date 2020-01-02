Меню
Неугомонный дух
Киноафиша Неугомонный дух

Спектакль Неугомонный дух

12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комедия о спиритизме и любви

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, который перенесет вас в мир тонкостей спиритизма, обворожительных женщин и мужчин, не способных им устоять. Сюжет разворачивается в доме преуспевающего драматурга Чарльза Кондомайна, который не верит в чудеса и духов. Он решает пошутить над невежеством популярного у богемы спиритизма, пригласив на вечеринку профессионального медиума — мадам Аркати.

Однако ситуация меняется, когда во время спиритического сеанса появляется дух его умершей жены Эльвиры, и в доме начинают происходить странные вещи. Чарльз осознает, что шутить с привидениями не стоит, и его жизнь превращается в настоящий ад.

Что вас ждет?

Вас ожидает комедийный коктейль, замешанный на вреде избытка женщин в жизни мужчины, мистике, любви и ее отсутствии. Спектакль обещает быть не только развлекательным, но и заставит задуматься о жизни и отношениях.

Действующие лица

  • Рут Кондомайн – Анна Папушева
  • Чарльз Кондомайн – Никита Француков
  • Доктор Брэдмен – Владислав Спирин
  • Миссис Брэдмен – Мария Кочерыжникова
  • Мадам Аркати – Светлана Брынцалова
  • Эльвира – Софья Зайнулина

Режиссёр

Спектакль поставил Сергей Иванов.

Не пропустите возможность увидеть интересный спектакль и погрузиться в мир мистики и комедии!

Режиссер
Сергей Иванов
В ролях
Анна Папушева
Илья Смилга
Никита Француков
Андрей Градский
Мария Кочерыжникова

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Особняк Брюллова Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 37
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Неугомонный дух Неугомонный дух Неугомонный дух Неугомонный дух Неугомонный дух Неугомонный дух Неугомонный дух Неугомонный дух

