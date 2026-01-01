Комедия «Неугомонный дух» в Новосибирске

Спектакль «Неугомонный дух» пройдет в новосибирском ДК Железнодорожников. Это комедия, основанная на пьесе известного драматурга Ноэля Кауарда и представлена «Фондом Сергея Безрукова».

Сюжет и персонажи

Сюжет закручен вокруг спиритического сеанса, проходящего в доме главного героя, писателя Чарльза Кондомайна. И вот в результате этого сеанса в мир живых возвращается дух его покойной первой жены. Эта неожиданная встреча обещает как комические, так и трогательные моменты, создавая уникальное сочетание юмора и драмы. Яркие персонажи обязательно оставят след в сердцах зрителей.

О спектакле

Постановка совмещает в себе остроумие, динамику и забавные ситуации. Сходясь с прошлым, герои будут вынуждены решать свои неразрешенные конфликты, что добавляет спектаклю глубину и актуальность. Обязательно следите за развитием событий на сцене, где прошлое вдруг оказывается тесно переплетенным с настоящим, что делает «Неугомонного духа» особенно интересным для зрителя.

