Неугомонный дух
Киноафиша Неугомонный дух

Спектакль Неугомонный дух

Постановка
Театр «Жас Сахна»
Продолжительность 1 час 50 минут

О спектакле

Яркая комедия в театре «Жас Сахна»

Приглашаем вас на спектакль «Неугомонный дух» — комедию с яркими персонажами и забавными ситуациями, которая пройдет в театре «Жас Сахна».

Сюжет

Действие спектакля разворачивается в роскошном доме преуспевающего драматурга Чарльза Кондомайна и его новой жены Рут. Чарльз, с иронией взглянув на суеверия, не верит в загробную жизнь и решает посмеяться над невежеством популярных в богемных кругах спиритов. Для этого он приглашает экстравагантного месье Аркати — профессионального медиума.

Непредсказуемые события

Вечеринка начинается с бесед, шуток и взаимных колкостей. Однако все меняется после начала необычного сеанса. В доме начинают происходить странные и порой комичные вещи, которые ставят под сомнение все, во что верил Чарльз.

Интересные факты

Спектакль был написан одним из классиков английской драматургии Ноэла Коуарда и неоднократно ставится на сценах театров по всему миру. Его остроумные диалоги и неожиданные повороты сюжета делают его настоящей жемчужиной театрального репертуара.

Не упустите возможность увидеть «Неугомонный дух» в исполнении талантливых актеров театра «Жас Сахна»! Это спектакль, который подарит вам много смеха и положительных эмоций.

Декабрь
18 декабря четверг
19:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
от 7000 ₽

