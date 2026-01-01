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Неугомонный дух
Киноафиша Неугомонный дух

Спектакль Неугомонный дух

16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Неугомонный дух» в Новосибирске

В ДКЖ «Новосибирск» состоится показ спектакля, основанного на рассказе Артура Конан Дойля. Главный герой, Чарльз Кондомайн, решает пригласить знаменитого медиума для проведения спиритического сеанса. Присутствующие, включая самого Чарльза, скептически относятся к успеху эксперимента, считая его лишь безобидным развлечением. Однако мадам Аркати устраивает настоящее шоу, которое приводит к хаосу и столкновению двух миров.

Действующие роли и исполнители:

  • Чарльз — Антон Денисенко
  • Рут — Лянка Грыу
  • Эльвира — Марина Коняшкина
  • Аркати — Ольга Чудакова
  • Доктор Брэдмен — Павел Мисаилов
  • М-с Брэдмен — Юлия Романович
  • Эдит — Юлия Пилипович

Медленно нарастает напряжение, и вскоре в доме Кондомайн происходят неожиданные события: острые шутки, громкие споры, интриги и сплетни. «Неугомонный дух» предлагает зрителям комедию, насыщенную яркими персонажами и забавными ситуациями. Это не просто спектакль; это встреча с прошлым, которое вновь оживает, и обстоятельствами настоящего, выходящими из-под контроля.

Приготовьтесь к немного сумасшедшим поворотам и хорошему юмору, которые сделают ваш вечер незабываемым. Хотите узнать, чем закончилась история в доме Кондомайн? Ждём вас на спиритическом сеансе!

В ролях
Антон Денисенко
Антон Денисенко
Лянка Грыу
Лянка Грыу
Марина Коняшкина
Марина Коняшкина
Ольга Чудакова
Ольга Чудакова
Павел Мисаилов

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В других городах
Сентябрь
24 сентября четверг
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11

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