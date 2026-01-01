Спектакль «Неугомонный дух» в Новосибирске

В ДКЖ «Новосибирск» состоится показ спектакля, основанного на рассказе Артура Конан Дойля. Главный герой, Чарльз Кондомайн, решает пригласить знаменитого медиума для проведения спиритического сеанса. Присутствующие, включая самого Чарльза, скептически относятся к успеху эксперимента, считая его лишь безобидным развлечением. Однако мадам Аркати устраивает настоящее шоу, которое приводит к хаосу и столкновению двух миров.

Действующие роли и исполнители:

Чарльз — Антон Денисенко

Рут — Лянка Грыу

Эльвира — Марина Коняшкина

Аркати — Ольга Чудакова

Доктор Брэдмен — Павел Мисаилов

М-с Брэдмен — Юлия Романович

Эдит — Юлия Пилипович

Медленно нарастает напряжение, и вскоре в доме Кондомайн происходят неожиданные события: острые шутки, громкие споры, интриги и сплетни. «Неугомонный дух» предлагает зрителям комедию, насыщенную яркими персонажами и забавными ситуациями. Это не просто спектакль; это встреча с прошлым, которое вновь оживает, и обстоятельствами настоящего, выходящими из-под контроля.

Приготовьтесь к немного сумасшедшим поворотам и хорошему юмору, которые сделают ваш вечер незабываемым. Хотите узнать, чем закончилась история в доме Кондомайн? Ждём вас на спиритическом сеансе!