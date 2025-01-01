Спектакль Неугасаемый оптимизм

Спектакль-откровение «Неугасаемый оптимизм» в Театре Сатиры

Театралы, поднимите свои бокалы за наступление нового искусства! Приглашаем вас на премьеру спектакля «Неугасаемый оптимизм», которая состоится 21 декабря 2025 года в Театре Сатиры. Это уникальное театральное событие обещает стать откровением и подарить зрителям незабываемые эмоции.

Команда постановки

Спектакль создан при участии талантливых мастеров:

Режиссер-постановщик: Антон Буглак

Антон Буглак Художник-постановщик: Валентин Шихарев

Валентин Шихарев Хореография и сценическое движение: Сергей Землянский

Сергей Землянский Художник по свету: Евгений Лисицын

Евгений Лисицын Видеодизайнер: Карина Муса

Карина Муса Музыкальный руководитель: Андрей Рубцов

Андрей Рубцов Педагог по вокалу: Алла Тарасова

Алла Тарасова Помощник режиссера: Наталья Александрова

О спектакле

«Неугасаемый оптимизм» — это не просто спектакль, а настоящая исследовательская работа, через которую зрители смогут задуматься о местах обитания надежды и радости в нашей жизни. Форма и содержание спектакля обещают удивить и порадовать даже самых искушенных театралов.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля! Следите за новостями театра и выбирайте не только свои места, но и настроение на вечер.