Неугасаемый оптимизм
Билеты от 600₽
Киноафиша Неугасаемый оптимизм

Спектакль Неугасаемый оптимизм

Постановка
Театр Сатиры 12+
Режиссер Антон Буглак
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О спектакле

Спектакль-откровение «Неугасаемый оптимизм» в Театре Сатиры

Театралы, поднимите свои бокалы за наступление нового искусства! Приглашаем вас на премьеру спектакля «Неугасаемый оптимизм», которая состоится 21 декабря 2025 года в Театре Сатиры. Это уникальное театральное событие обещает стать откровением и подарить зрителям незабываемые эмоции.

Команда постановки

Спектакль создан при участии талантливых мастеров:

  • Режиссер-постановщик: Антон Буглак
  • Художник-постановщик: Валентин Шихарев
  • Хореография и сценическое движение: Сергей Землянский
  • Художник по свету: Евгений Лисицын
  • Видеодизайнер: Карина Муса
  • Музыкальный руководитель: Андрей Рубцов
  • Педагог по вокалу: Алла Тарасова
  • Помощник режиссера: Наталья Александрова

О спектакле

«Неугасаемый оптимизм» — это не просто спектакль, а настоящая исследовательская работа, через которую зрители смогут задуматься о местах обитания надежды и радости в нашей жизни. Форма и содержание спектакля обещают удивить и порадовать даже самых искушенных театралов.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля! Следите за новостями театра и выбирайте не только свои места, но и настроение на вечер.

Купить билет на спектакль Неугасаемый оптимизм

Декабрь
21 декабря воскресенье
19:00
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
от 600 ₽

