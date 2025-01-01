Меню
Неудобные вопросы
Киноафиша Неудобные вопросы

Неудобные вопросы

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедийная викторина: интеллектуальное шоу от наших комиков

Приготовьтесь к невероятному вечеру веселья и остроумия! Наши talented комики приглашают вас на комедийную викторину, которая обещает не только развлечение, но и множество сюрпризов.

Что вас ждет?

В этой увлекательной игре участники продемонстрируют не только свои знания, но и готовность пойти на все ради победы. Интриги начинаются с того, что у них есть возможность снимать баллы у своих соперников! Это добавляет элемент стратегии и динамики в игру, заставляя зрителей переживать за своих фаворитов.

Как проходит игровая сессия?

Анархичные ведущие, обладая разносторонним опытом, могут менять ход игры по собственному усмотрению. Их неожиданные решения часто вызывают смех и удивление как у участников, так и у зрителей. Это делает каждую викторину уникальной и незабываемой.

Зачем стоит прийти?

Комедийная викторина — это не только тест на интеллекты, но и возможность увидеть любимых комиков в новом свете. Не упустите шанс стать частью этой увлекательной игры, где в воздухе витает легкость и юмор, а каждая минута наполнена смехом!

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 17 сентября
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
20:00 от 400 ₽

