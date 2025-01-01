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Киноафиша Неточное шоу

Неточное шоу

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Юмористическое женское шоу: смех, импровизация и неожиданные гости

Приглашаем вас на уникальное юмористическое шоу, в котором девушки не только шутят, но и пьют! Это значит, что вас ждут шутки самых разных оттенков: колкие, горячие и интеллектуальные. Такое разнообразие обеспечит незабываемые эмоции и хорошее настроение.

Разнообразие форматов

Шоу включает в себя несколько форматов, которые не дадут скучать ни на минуту. Каждый номер – это новое зрелище, полное неожиданных поворотов и веселых ситуаций. Зрители могут стать не только наблюдателями, но и непосредственными участниками! Гостем на сцене может оказаться любой человек из зала, что добавляет элемент сюрприза и делает каждое выступление уникальным.

Женская импровизация в действии

Это шоу – настоящий пример женской импровизации во всей ее красе. Участницы используют свои навыки и чувство юмора, чтобы создать атмосферу веселья и задора. Будьте готовы к остроумным репликам и неожиданным шуткам, которые заставят вас смеяться до слез.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность стать частью этого увлекательного зрелища. Убедитесь, что у вас хорошее настроение и готовность к веселью – ведь это шоу обещает стать незабываемым событием в вашей культурной программе!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 8 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 800 ₽
Екатеринбург, 22 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 800 ₽

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