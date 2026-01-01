Оповещения от Киноафиши
Билеты
Нетемные века: новеллы о Средневековье и академизмах
16+
О выставке

Уникальная выставка в ГЭС-2

Крупная выставка в московском центре искусств «ГЭС-2» под названием «Нетемные века: новеллы о Средневековье и академизмах» предлагает зрителям новый взгляд на связь Античности, Средних веков и современного искусства.

Даты выставки

Проект работает с 13 ноября 2025 года по 3 мая 2026 года.

Проверка стереотипов

Выставка привлекает внимание к стереотипам, согласно которым Древняя Греция и Древний Рим считаются безоговорочными эстетическими эталонами, а Средние века представляют собой время культурного упадка. Объединив произведения мастеров прошлого с работами современных авторов, «Нетемные века» демонстрируют, как строгое следование классике может привести к застою, в то время как изучение средневекового наследия помогает находить ответы на современные вызовы.

Современные интерпретации медифализма

Сегодня стремление воссоздать или интерпретировать средневековое прошлое можно наблюдать в различных областях: от отечественного и зарубежного фэнтези до кинематографа, музыки, моды и даже сюжетов видеоигр. Одержимость медиевистикой приводит к появлению множества современных «симулякров» средневековой эпохи.

Экспозиция и диалог эпох

В экспозицию вошли произведения живописи и графики классицизма, академизма и модерна, а также русские иконы, готическая скульптура и современные инсталляции. Полотна таких мастеров, как Александр Иванов, Лев Бакст и Александр Бенуа, вступят в диалог с работами современников — Алексея Громова, Дани Пирогова, Тани Пёникер и других. Художники переносят темы, волнующие людей в Средние века, в наше время, интерпретируя символы той эпохи и сюжеты о конце света.

Зеркало времени

Выставка демонстрирует, что нам практически недоступны ни реальная Античность, ни реальное Средневековье. Мы скорее оперируем мифами об этих эпохах. Оригиналов большинства античных скульптур не сохранилось, и они существуют в виде копий и слепков; а средневековая книжная иллюстрация показывает себя как странный набор картинок, непонятных современному зрителю. Проект напоминает систему зеркал, где отражаются утерянные или никогда не существовавшие элементы культурного наследия.

Февраль
Март
26 февраля четверг
12:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 600 ₽
27 февраля пятница
11:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 600 ₽
28 февраля суббота
11:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 600 ₽
1 марта воскресенье
11:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 600 ₽
2 марта понедельник
11:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 600 ₽
3 марта вторник
11:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 600 ₽
5 марта четверг
11:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 600 ₽
6 марта пятница
11:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 600 ₽
7 марта суббота
11:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 600 ₽
8 марта воскресенье
11:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 600 ₽

