Уникальная выставка в ГЭС-2

Крупная выставка в московском центре искусств «ГЭС-2» под названием «Нетемные века: новеллы о Средневековье и академизмах» предлагает зрителям новый взгляд на связь Античности, Средних веков и современного искусства.

Даты выставки

Проект работает с 13 ноября 2025 года по 3 мая 2026 года.

Проверка стереотипов

Выставка привлекает внимание к стереотипам, согласно которым Древняя Греция и Древний Рим считаются безоговорочными эстетическими эталонами, а Средние века представляют собой время культурного упадка. Объединив произведения мастеров прошлого с работами современных авторов, «Нетемные века» демонстрируют, как строгое следование классике может привести к застою, в то время как изучение средневекового наследия помогает находить ответы на современные вызовы.

Современные интерпретации медифализма

Сегодня стремление воссоздать или интерпретировать средневековое прошлое можно наблюдать в различных областях: от отечественного и зарубежного фэнтези до кинематографа, музыки, моды и даже сюжетов видеоигр. Одержимость медиевистикой приводит к появлению множества современных «симулякров» средневековой эпохи.

Экспозиция и диалог эпох

В экспозицию вошли произведения живописи и графики классицизма, академизма и модерна, а также русские иконы, готическая скульптура и современные инсталляции. Полотна таких мастеров, как Александр Иванов, Лев Бакст и Александр Бенуа, вступят в диалог с работами современников — Алексея Громова, Дани Пирогова, Тани Пёникер и других. Художники переносят темы, волнующие людей в Средние века, в наше время, интерпретируя символы той эпохи и сюжеты о конце света.

Зеркало времени

Выставка демонстрирует, что нам практически недоступны ни реальная Античность, ни реальное Средневековье. Мы скорее оперируем мифами об этих эпохах. Оригиналов большинства античных скульптур не сохранилось, и они существуют в виде копий и слепков; а средневековая книжная иллюстрация показывает себя как странный набор картинок, непонятных современному зрителю. Проект напоминает систему зеркал, где отражаются утерянные или никогда не существовавшие элементы культурного наследия.