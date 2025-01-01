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Нет женщин — нет проблем!
Киноафиша Нет женщин — нет проблем!

Спектакль Нет женщин — нет проблем!

16+
Режиссер Олег Скивко
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия «Нет женщин — нет проблем!» по пьесе Карло Гольдони «Трактирщица»

В театре готовится к выходу увлекательный спектакль «Нет женщин — нет проблем!», основанный на пьесе Карло Гольдони. Это история о привлекательной девушке по имени Мирандолина, которая унаследовала гостиницу от своего отца. Вокруг неё крутятся постояльцы и прислуга, все влюблены в юную хозяйку, но сама она никому не отдаёт предпочтения.

Сюжет и персонажи

Ситуация начинает меняться, когда в гостиницу прибывает самоуверенный кавалер Рипафратта. Он смеётся над маркизом и графом, которые пытаются привлечь внимание «простолюдинки». Это замечание задевает Мирандолину, и она решает взять инициативу в свои руки: её цель — заставить заносчивого кавалера влюбиться в неё.

Тема обольщения

Спектакль затрагивает темы стратегии обольщения и борьбы с предвзятостью. Мирандолина становится не просто объектом любви, а активной участницей игры чувств, что делает её образ более многогранным и интересным.

Интересные факты

Пьеса «Мирандолина» является одной из самых известных работ Гольдони и продолжает оставаться актуальной благодаря своим универсальным темам. Спектакль обещает быть ярким, с динамичными сценами и запоминающимися персонажами.

Не упустите возможность увидеть, как разворачиваются события в этом увлекательном спектакле. Приходите и насладитесь игрой актёров, которые оживят классическую историю о любви и манипуляции!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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