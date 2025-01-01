Музыкальный спектакль «Несыгранное танго» — яркая история любви пианиста и танцовщицы

«Несыгранное танго» — это яркая история любви пианиста и танцовщицы, рассказанная языком музыки и танца. Это история, которая могла бы произойти на самом деле и затрагивает темы творчества, страсти и эмоций.

Сюжет

Главные герои встречаются, чтобы творить вместе. Они продолжают наследие классического искусства и ищут новые идеи, понимая, что их связывает не только партнерство на сцене, но и глубокие чувства. Став парой как в жизни, так и на сцене, они достигают признания у публики. Однако на пике карьеры их отношения подвергаются испытаниям: ревность и эмоциональные срывы подрывают доверие в их творческом дуэте. В конечном итоге им предстоит сделать сложный выбор — продолжать творить вместе или пойти разными путями.

Музыка и исполнители

Авторы проекта — композитор и пианист Сандор Торрес и танцовщица, хореограф Катрин Сото. Они приглашают зрителей в мир великих музыкальных произведений, среди которых известное «Summertime» легендарного Duke Ellington, нежная лирика Сен-Санса, музыка аргентинского композитора Astor Piazzolla, а также авторские композиции Сандора Торреса.

Сандор Торрес

Сандор Торрес — пианист, композитор и аранжировщик, лауреат международных музыкальных конкурсов и фестивалей как в России, так и за рубежом. Он обладатель третьей музыкальной премии в конкурсе живых саундтреков к немому кино Cinema Jazz Awards. Его авторская музыка охватывает широкий репертуар, включая как танцевальные композиции, так и произведения для спокойного отдыха. Аранжировки мировых хитов в его исполнении особенно популярны на сольных концертах.

Катрин Сото

Катрин Сото — танцовщица с профессиональным опытом в классическом и современном танце, джаз-модерне и фламенко. Ее постановки отличаются глубиной передачи чувств и эстетикой движения. Катрин — призёр международных конкурсов, обучалась фламенко у лучших педагогов в Севилье и Мадриде. Она выступала с собственными постановками на сценах таких учреждений, как Международный дом музыки, Пермский театр оперы и балета, джазовый клуб Игоря Бутмана и других. Ее танцевальный опыт также включает выступления в Испании, Польше и Беларуси.