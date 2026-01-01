Спектакль Несвободные люди – вольные псы

Несвободные люди – вольные псы
Спектакль Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац

Основой для спектакля послужила трогательная повесть Константина Сергиенко «До свидания, овраг!». Этот рассказ превращается в притчу о бездомных собаках, их верности и мечтах о «своем человеке». Спектакль акцентирует внимание на важности человеческих чувств и моральных ценностей, подчеркивая, как важно не терять человечность, даже в самых трудных обстоятельствах.

Режиссером постановки является Галина Ефимова. Это спектакль для семейного просмотра, который подходит как взрослым, так и детям. Его глубокий смысл и трогательные моменты смогут затронуть сердца зрителей всех возрастов.

Приглашаем вас насладиться этой удивительной историей, наполненной эмоциями и мудростью, которая напоминает нам о значимости доброты и заботы о других.

