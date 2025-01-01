Меню
Уникальное трио: джаз в новом звучании

На сцене выступит необычное трио, состоящее из талантливых музыкантов: Овагем Султанян (альт-саксофон), Филипп Терацуян (контрабас) и Дмитрий Сабуров (барабаны). Этот состав поражает отсутствием гармонического инструмента, что добавляет необычности в звучание и приведет к множеству интересных музыкальных открытий.

Авторы и исполнители

Трио представит как оригинальные авторские мелодии, так и джазовые стандарты, которые зазвучат по-новому благодаря уникальной интерпретации музыкантов.

Дмитрий Сабуров: звезда джазовой сцены

Дмитрий Сабуров — один из самых востребованных барабанщиков Москвы, учившийся у знаменитых мастеров, таких как Joe Farnsworth и Jason Brown. В его активе — коллаборации с выдающимися музыкантами России и мира, включая Якова и Михаила Окуней, Владимира Нестеренко и многих других. Также он является организатором Международного джазового фестиваля «JazzMore» в Сочи и создал мощную команду для гастрольных туров по России.

Овагем Султанян: мастер альт-саксофона

Овагем Султанян — талантливый саксофонист из Ростова, выпускник РАМ им. Гнесиных. Он является художественным руководителем джаз-оркестра Георгия Гараняна и концертмейстером группы саксофонов в оркестре Кима Назаретова. Его мастерство добавит в выступление особую глубину и эмоциональную насыщенность.

Филипп Терацуян: лауреат престижных конкурсов

Филипп Терацуян — выдающийся контрабасист и выпускник PAM им. Гнесиных, лауреат множества музыкальных конкурсов, включая International Jazz Day и конкурс «Moscow Jazz Festival». Преподаватель Ростовского колледжа искусств, он также тесно сотрудничает с многими известными джазовыми музыкантами.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу живого джаза и насладиться необычными музыкальными моментами!

Купить билет на концерт Нестандартное джазовое трио Дмитрия Сабурова

Октябрь
3 октября пятница
22:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1000 ₽

