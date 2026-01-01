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Несравненная!
Киноафиша Несравненная!

Спектакль Несравненная!

Постановка
ГИТИС-театр 16+
Режиссер Сергей Посельский
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Комедия по пьесе Питера Куилтера 

Спектакль по пьесе Питера Куилтера переносит зрителей в мир, где страсть к музыке побеждает любые преграды. В основе постановки лежат реальные события из жизни Флоренс Фостер Дженкинс — певицы, чьи выступления стали легендарными, несмотря на её нестандартные вокальные способности.

Музыка, смелость и вдохновение

Флоренс, горячо любившая оперу, своими выступлениями смогла покорить публику и собрать полные залы, включая знаменитый Карнеги-холл. Ее феномен вызывает восхищение и вдохновляет: она показала, что истинное удовольствие от творчества способно превзойти любые технические недостатки.

Комедия, наполненная теплотой

Спектакль обещает подарить зрителям смех, радость и трогательные моменты. Это история о любви к искусству, смелости следовать своей мечте и уникальности каждого человека.

«Несравненная!» станет отличным выбором как для ценителей музыки, так и для тех, кто хочет насладиться лёгкой, но глубокой комедией.

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