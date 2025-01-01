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НеСовсем стендап
Киноафиша НеСовсем стендап

НеСовсем стендап

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Интерактивное комедийное шоу в стендап-клубе

Приглашаем вас на уникальное шоу, где импровизация и взаимодействие с залом становятся основой вечера. На сцене выступят три опытных комика нашего клуба, готовых шутить на темы, которые предложите именно вы!

Как это работает?

Перед началом шоу администратор пройдет по залу и раздаст ручки с листками. Вы сможете написать темы, на которые комики будут придумывать шутки. Это делает каждый вечер неповторимым и запоминающимся!

Почему стоит прийти?

Это не просто комедийное выступление, а атмосферное и интерактивное событие. Если вы ищете альтернативу походу на красноармейскую, это шоу станет отличным выбором.

Комфорт и уют

Наш стендап-клуб профессионально оборудован для комфортного отдыха. У нас вы сможете вкусно покушать и насладиться сладкими напитками, погружаясь в мир комедии в компании талантливых комиков.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера! Ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 25 июля
Ринго Краснодар, Калинина, 269
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Краснодар, 1 августа
Ринго Краснодар, Калинина, 269
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