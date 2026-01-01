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Несолнечный город
Киноафиша Несолнечный город

Спектакль Несолнечный город

Магический трип в собственное сознание
Постановка
БДТ им. Товстоногова 18+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

«Несолнечный город» в БДТ им. Товстоногова: Рейв и магический трип на грани реальности

«Несолнечный город» — это уникальный театральный опыт, который погружает зрителей в мир видений и ощущений. Постановка, созданная режиссером и писателем Романом Михайловым, представляет собой нечто большее, чем просто спектакль. Это вневременной рейв и магический трип, ведущий в глубины сознания, где реальность переплетается с фантазией.

Логическое завершение радиосериала

Постановка «Несолнечный город» завершает историю, начатую в радиосериале «Антиравинагар», созданном для портала БДТdigital весной и летом 2020 года. Название «Антиравинагар» — это игра слов, где «анта» означает конец, «рави» — солнце, а «нагар» — город. Таким образом, «Несолнечный город» — это место, где свет исчезает, оставляя пространство для новых смыслов и ощущений.

Сюжет и образы

История погружает зрителей в мир, где нет четких границ и обозначений. Действие происходит одновременно на развалинах завода, в ночном клубе и в движущемся вагоне. Актеры создают сцены, наполненные ритмом и энергетикой, передавая различные состояния и эмоции. Люди, собирающие тело птицы из подручных материалов, танцующие под стрекот сверчка, играющие в войну с туманом — все это складывается в единое ритмическое пространство.

Зрелище для размышлений

«Несолнечный город» — это спектакль, который предлагает зрителям не только визуальное наслаждение, но и глубокие размышления о природе человеческого сознания. Этот магический трип, ведущий в тоннель ощущений, заставляет задуматься о границах реального и вымышленного, о смыслах, которые мы создаем в своей голове, и о том, как эти смыслы влияют на наше восприятие мира.

Постановка «Несолнечный город» в БДТ им. Товстоногова — это приглашение на необычное театральное путешествие, которое нарушает привычные границы восприятия и предлагает зрителю уникальный опыт на стыке реальности и фантазии.

Режиссер
Роман Михайлов
В ролях
Ольга Ванькова
Дмитрий Каргин
Алена Кучкова
Глафира Лаврова
Александра Магелатова

Фотографии

Несолнечный город Несолнечный город Несолнечный город
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