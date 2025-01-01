Группа «Несогласие» представляет новый альбом в Казани

26 сентября в Казани пройдет большой осенний концерт группы «Несогласие». Мероприятие состоится на сцене «Biblioteka» и станет частью тура в поддержку нового альбома «IV». Эта инди-группа, известная своим уникальным меланхоличным звучанием, готова порадовать своих поклонников свежими композициями и уже любимыми хитами.

Новый альбом «IV»

Альбом «IV» стал знаковым для группы, обозначая новую эру в их творчестве. В нём звучат обновлённые музыкальные стили и экспериментальные звуковые решения. Это работа, которая сочетает в себе нежность и ритмичность, создавая атмосферу светлой грусти и надежды на лучшее.

POST SUMMER ERA TOUR

Тур «POST SUMMER ERA TOUR» станет отличной возможностью для зрителей насладиться живым исполнением новых треков и получить заряд положительных эмоций. Приятной особенностью концертов является возможность для слушателей погрузиться в атмосферу творчества и узнать о новом звучании группы.

Не упустите шанс стать частью увлекательного музыкального вечера и насладиться искусством группы «Несогласие». Ждем вас на концерте!