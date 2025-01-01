Меню
Киноафиша Несогласие

Несогласие

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Группа «Несогласие» в Москве: большой осенний концерт

18 октября в Москве пройдет большой осенний концерт группы «Несогласие» в поддержку нового альбома «IV» на сцене «Eclipse». Эта инди-группа известна своим уникальным стилем и меланхоличными, ритмичными композициями, которые вызывают чувство знакомой и светлой грусти, наполненной надеждой на жизнь.

Новый альбом и его значение

Альбом «IV» стал важной вехой в истории группы, обозначая новую эру и свежее звучание. Для поклонников «Несогласия» это не просто новый релиз, а своеобразное музыкальное путешествие, полное глубоких эмоций.

Что услышать на концерте

На концерте в рамках «POST SUMMER ERA TOUR» зрители смогут насладиться как новыми треками, так и полюбившимися хитами. Это отличная возможность увидеть коллектив вживую и прочувствовать их музыку в уникальной атмосфере.

Почему стоит посетить концерт

Концерт «Несогласия» обещает быть ярким и запоминающимся событием осени. Группа уже зарекомендовала себя как одна из самых разнообразных на инди-сцене страны, и их выступления всегда сопровождаются глубокими переживаниями и искренним контактом с аудиторией.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального опыта и подарить себе незабываемые впечатления!

Расписание

18 октября
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Несогласие Несогласие Несогласие Несогласие Несогласие Несогласие

