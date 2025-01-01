20 сентября в Новосибирске пройдет большой осенний концерт группы «Несогласие». Мероприятие состоится на сцене «Дом RM» и будет посвящено поддержке нового альбома «IV».
Группа «Несогласие» считается одной из самых разнообразных инди-команд страны. Она известна своими меланхоличными и ритмичными композициями, которые создают особую атмосферу знакомой грусти с надеждой на лучшее.
Недавно музыкальный коллектив представил свой долгожданный альбом «IV», который стал знаковым в их истории. Новый диск обозначает не только эру перемен, но и свежий звук, который раскрывает новые грани творчества группы.
На POST SUMMER ERA TOUR зрители смогут насладиться как новыми композициями из альбома «IV», так и хитами, которые уже успели полюбиться поклонникам. Это будет незабываемый вечер, полный эмоций и музыкального вдохновения.
Не упустите возможность увидеть «Несогласие» в живом исполнении и погрузиться в их уникальную атмосферу!