Несогласие
Киноафиша Несогласие

Несогласие

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Осень с музыкой: Концерт группы «Несогласие» в Воронеже

5 октября в Воронеже пройдет большой осенний концерт группы «Несогласие». Мероприятие состоится на сцене «Diesel Bar» и обещает стать ярким событием в музыкальной жизни города.

Новый альбом и свежие эмоции

Группа «Несогласие» представит свой новый альбом «IV» в рамках POST SUMMER ERA TOUR. Этот альбом символизирует новый этап в творчестве коллектива и включает в себя свежие звучания и стили. Музыканты известны своими меланхолично-ритмичными композициями, которые наполняют слушателей знакомой, но светлой грустью, наполненной надеждой на жизнь.

Не упустите возможность!

На концерте вы сможете услышать как новые треки с альбома «IV», так и уже полюбившиеся многим песни. Участие в этом событии станет отличной возможностью зарядиться осенним настроением и погрузиться в мир музыки группы, которая уже завоевала сердца многочисленных поклонников по всей стране.

Приходите и насладитесь музыкальной атмосферой вместе с «Несогласием»!

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 4 октября
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Несогласие Несогласие Несогласие Несогласие Несогласие Несогласие

