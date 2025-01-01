Осень с музыкой: Концерт группы «Несогласие» в Воронеже

5 октября в Воронеже пройдет большой осенний концерт группы «Несогласие». Мероприятие состоится на сцене «Diesel Bar» и обещает стать ярким событием в музыкальной жизни города.

Новый альбом и свежие эмоции

Группа «Несогласие» представит свой новый альбом «IV» в рамках POST SUMMER ERA TOUR. Этот альбом символизирует новый этап в творчестве коллектива и включает в себя свежие звучания и стили. Музыканты известны своими меланхолично-ритмичными композициями, которые наполняют слушателей знакомой, но светлой грустью, наполненной надеждой на жизнь.

Не упустите возможность!

На концерте вы сможете услышать как новые треки с альбома «IV», так и уже полюбившиеся многим песни. Участие в этом событии станет отличной возможностью зарядиться осенним настроением и погрузиться в мир музыки группы, которая уже завоевала сердца многочисленных поклонников по всей стране.

Приходите и насладитесь музыкальной атмосферой вместе с «Несогласием»!