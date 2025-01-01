Осенний концерт группы «Несогласие» в Краснодаре

2 октября на сцене «Сержант Пеппер» пройдет большой концерт инди-группы «Несогласие» в рамках тура POST SUMMER ERA TOUR. Му musicians представят свои новые песни из альбома IV, который стал началом новой эры для коллектива.

Новое звучание и эмоции

Группа «Несогласие» известна своим уникальным стилем, который сочетает меланхоличные и ритмичные композиции. Их музыка погружает слушателей в атмосферу светлой грусти с надеждой на лучшее. Новый альбом IV был долгожданным событием для поклонников и стал результатом творческих исканий группы.

Что ожидать на концерте

На концерте в Краснодаре зрители смогут насладиться не только новыми композициями, но и давно полюбившимися хитами. «Несогласие» обещает создать уникальную атмосферу, где каждый найдет отражение своих мыслей и чувств.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Концерт группы «Несогласие» — это не просто выступление, это погружение в мир эмоций и надежд. Ждем вас на POST SUMMER ERA TOUR!