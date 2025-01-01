2 октября на сцене «Сержант Пеппер» пройдет большой концерт инди-группы «Несогласие» в рамках тура POST SUMMER ERA TOUR. Му musicians представят свои новые песни из альбома IV, который стал началом новой эры для коллектива.
Группа «Несогласие» известна своим уникальным стилем, который сочетает меланхоличные и ритмичные композиции. Их музыка погружает слушателей в атмосферу светлой грусти с надеждой на лучшее. Новый альбом IV был долгожданным событием для поклонников и стал результатом творческих исканий группы.
На концерте в Краснодаре зрители смогут насладиться не только новыми композициями, но и давно полюбившимися хитами. «Несогласие» обещает создать уникальную атмосферу, где каждый найдет отражение своих мыслей и чувств.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Концерт группы «Несогласие» — это не просто выступление, это погружение в мир эмоций и надежд. Ждем вас на POST SUMMER ERA TOUR!