Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Несогласие
Киноафиша Несогласие

Несогласие

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Осенний концерт группы «Несогласие» в Краснодаре

2 октября на сцене «Сержант Пеппер» пройдет большой концерт инди-группы «Несогласие» в рамках тура POST SUMMER ERA TOUR. Му musicians представят свои новые песни из альбома IV, который стал началом новой эры для коллектива.

Новое звучание и эмоции

Группа «Несогласие» известна своим уникальным стилем, который сочетает меланхоличные и ритмичные композиции. Их музыка погружает слушателей в атмосферу светлой грусти с надеждой на лучшее. Новый альбом IV был долгожданным событием для поклонников и стал результатом творческих исканий группы.

Что ожидать на концерте

На концерте в Краснодаре зрители смогут насладиться не только новыми композициями, но и давно полюбившимися хитами. «Несогласие» обещает создать уникальную атмосферу, где каждый найдет отражение своих мыслей и чувств.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Концерт группы «Несогласие» — это не просто выступление, это погружение в мир эмоций и надежд. Ждем вас на POST SUMMER ERA TOUR!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 2 октября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Несогласие Несогласие Несогласие Несогласие Несогласие Несогласие

В ближайшие дни

Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
6+
Живая музыка
Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
8 октября в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1990 ₽
Магия Севера: Олена Уутай
6+
Этно
Магия Севера: Олена Уутай
28 августа в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1500 ₽
Please, StandUp
16+
Юмор
Please, StandUp
29 августа в 20:00 Ринго
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше