Большой осенний концерт группы «Несогласие» в Самаре

28 сентября на сцене «Куйбышев» пройдет ожидаемый концерт инди-группы «Несогласие» в рамках тура «POST SUMMER ERA TOUR». Это событие посвящено поддержке нового альбома коллектива, который получил название «IV».

Новая эра «Несогласия»

Группа «Несогласие» известна своим уникальным звучанием, которое сочетает в себе меланхолично-ритмичные композиции. Новая работа, альбом «IV», уже успела завоевать сердца многих слушателей и обозначает новое направление в творчестве коллектива. Музыка группы навевает чувства светлой грусти, но при этом наполнена надеждой на жизнь.

Что будет на концерте

На предстоящем концерте вы сможете услышать как новые треки с альбома «IV», так и уже полюбившиеся песни. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением и погрузиться в атмосферу творчества группы.

Забронируйте свои места!

Не упустите шанс стать частью осеннего музыкального события года. Билеты на концерт уже в продаже, успейте купить их заранее!