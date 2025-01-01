Концерт группы «Несогласие» в Санкт-Петербурге

12 октября в Санкт-Петербурге состоится большой осенний концерт инди-группы «Несогласие», который пройдет на сцене клуба «Сердце». Мероприятие организовано в поддержку нового альбома группы под названием «IV».

Новая эра и звучание

Группа «Несогласие» известна своим уникальным стилем, сочетающим меланхолично-ритмичные композиции, которые наводят на размышления и дарят ощущение светлой грусти с надеждой на лучшее. Альбом «IV» символизирует новую эру в творчестве коллектива, предлагая слушателям свежие идеи и звучание.

Что ожидать на концерте?

В рамках «POST SUMMER ERA TOUR» вы сможете услышать как новый материал, так и давно полюбившиеся хиты группы. Это отличный шанс стать частью музыкального путешествия, которое оставляет след в душе каждого слушателя.

Интересные факты о группе

Группа «Несогласие» зарекомендовала себя как одна из самых разнообразных в инди-сцене страны, благодаря чему ее творчество находит отклик у слушателей разных возрастов. В последнее время они активно экспериментируют со звуком, что делает каждый их концерт уникальным событием в мире музыки.

Не упустите возможность стать свидетелем этого музыкального праздника — приходите на концерт 12 октября в клуб «Сердце»!