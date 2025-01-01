Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Несогласие
Киноафиша Несогласие

Несогласие

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Несогласие» в Санкт-Петербурге

12 октября в Санкт-Петербурге состоится большой осенний концерт инди-группы «Несогласие», который пройдет на сцене клуба «Сердце». Мероприятие организовано в поддержку нового альбома группы под названием «IV».

Новая эра и звучание

Группа «Несогласие» известна своим уникальным стилем, сочетающим меланхолично-ритмичные композиции, которые наводят на размышления и дарят ощущение светлой грусти с надеждой на лучшее. Альбом «IV» символизирует новую эру в творчестве коллектива, предлагая слушателям свежие идеи и звучание.

Что ожидать на концерте?

В рамках «POST SUMMER ERA TOUR» вы сможете услышать как новый материал, так и давно полюбившиеся хиты группы. Это отличный шанс стать частью музыкального путешествия, которое оставляет след в душе каждого слушателя.

Интересные факты о группе

Группа «Несогласие» зарекомендовала себя как одна из самых разнообразных в инди-сцене страны, благодаря чему ее творчество находит отклик у слушателей разных возрастов. В последнее время они активно экспериментируют со звуком, что делает каждый их концерт уникальным событием в мире музыки.

Не упустите возможность стать свидетелем этого музыкального праздника — приходите на концерт 12 октября в клуб «Сердце»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
КЦ «Сердце» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Несогласие Несогласие Несогласие Несогласие Несогласие Несогласие

В ближайшие дни

It's My life - красивый рок на маршруте «Большое Петербургское кольцо»
16+
Рок
It's My life - красивый рок на маршруте «Большое Петербургское кольцо»
13 ноября в 20:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1500 ₽
Проверка материала опытных комиков
18+
Юмор
Проверка материала опытных комиков
10 сентября в 19:10 Аригато
от 590 ₽
Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией
6+
Джаз
Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией
28 декабря в 17:00 Особняк Румянцева
от 1700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше