Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Несогласие
Киноафиша Несогласие

Несогласие

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Несогласие» в Нижнем Новгороде

27 сентября в Нижнем Новгороде на сцене Tago Mago пройдет большой осенний концерт инди-группы «Несогласие». Мероприятие посвящено поддержке нового альбома коллектива - «IV».

О группе

Группа «Несогласие» известна своими меланхолично-ритмичными композициями, которые навевают чувство знакомой и светлой грусти с надеждой на лучшее. Они умело соединяют различные музыкальные стили, создавая уникальное звучание, которое привлекает внимание аудитории.

Новый альбом «IV»

Недавно коллектив представил свою долгожданную работу - альбом «IV». Этот релиз знаменует новую эру в истории группы и предлагает слушателям обновленное звучание и стиль. В программе концерта можно ожидать не только новые треки, но и уже полюбившиеся песни.

POST SUMMER ERA TOUR

Концерт в Нижнем Новгороде станет частью «POST SUMMER ERA TOUR», в рамках которого группа планирует представить свое новое музыкальное видение слушателям по всей стране. Не упустите возможность услышать свежие и знакомые композиции в живом исполнении!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 27 сентября
Пространство Tago Mago Нижний Новгород, Красная Слобода, 9
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Несогласие Несогласие Несогласие Несогласие Несогласие Несогласие

В ближайшие дни

Квартирник «Хелоуинник»
12+
Эстрада
Квартирник «Хелоуинник»
31 октября в 19:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 900 ₽
Расстройство. Чучело, ПвБГ
16+
Рок
Расстройство. Чучело, ПвБГ
26 октября в 19:30 Alcatraz
от 1000 ₽
Нигатив
18+
Хип-хоп
Нигатив
12 сентября в 20:00 Nenavist'
от 2200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше