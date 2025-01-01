Концерт группы «Несогласие» в Нижнем Новгороде

27 сентября в Нижнем Новгороде на сцене Tago Mago пройдет большой осенний концерт инди-группы «Несогласие». Мероприятие посвящено поддержке нового альбома коллектива - «IV».

О группе

Группа «Несогласие» известна своими меланхолично-ритмичными композициями, которые навевают чувство знакомой и светлой грусти с надеждой на лучшее. Они умело соединяют различные музыкальные стили, создавая уникальное звучание, которое привлекает внимание аудитории.

Новый альбом «IV»

Недавно коллектив представил свою долгожданную работу - альбом «IV». Этот релиз знаменует новую эру в истории группы и предлагает слушателям обновленное звучание и стиль. В программе концерта можно ожидать не только новые треки, но и уже полюбившиеся песни.

POST SUMMER ERA TOUR

Концерт в Нижнем Новгороде станет частью «POST SUMMER ERA TOUR», в рамках которого группа планирует представить свое новое музыкальное видение слушателям по всей стране. Не упустите возможность услышать свежие и знакомые композиции в живом исполнении!