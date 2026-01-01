Несогласие: X

Несогласие отмечает 10 лет на сцене

Группа «Несогласие» готовится к масштабным концертам, посвященным своему десятилетнему юбилею. В 2026 году исполнители отметят важную дату — 10 лет с момента своего появления на музыкальной сцене в окрестностях Санкт-Петербурга.

Лучшие песни за весь период

В новом юбилейном формате выступлений прозвучат самые яркие хиты группы. Зрители смогут услышать такие знаковые композиции, как «Меня отпускает», «Я ненавижу тебя», «Всё в порядке, всё пройдёт», «Давай купим кагор» и многие другие. Эти песни стали символами совместного времени, проведенного с поклонниками на сцене.

Новый состав и формат

Концерты этой осенью станут уникальными благодаря обновленному составу группы и передвижению в программе. Ждут зрителей не только проверенные временем хиты, но и свежие идеи, которые привнесут новые исполнители.

События, которые произошли за годы существования группы, создадут нашу общую историю — именно они сделали «Несогласие» таким, каким мы его знаем сегодня. Приглашаем всех на юбилейные концерты, чтобы отпраздновать вместе десять лет музыкальной жизни!