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О концерте

Несогласие отмечает 10 лет на сцене

Группа «Несогласие» готовится к масштабным концертам, посвященным своему десятилетнему юбилею. В 2026 году исполнители отметят важную дату — 10 лет с момента своего появления на музыкальной сцене в окрестностях Санкт-Петербурга.

Лучшие песни за весь период

В новом юбилейном формате выступлений прозвучат самые яркие хиты группы. Зрители смогут услышать такие знаковые композиции, как «Меня отпускает», «Я ненавижу тебя», «Всё в порядке, всё пройдёт», «Давай купим кагор» и многие другие. Эти песни стали символами совместного времени, проведенного с поклонниками на сцене.

Новый состав и формат

Концерты этой осенью станут уникальными благодаря обновленному составу группы и передвижению в программе. Ждут зрителей не только проверенные временем хиты, но и свежие идеи, которые привнесут новые исполнители.

События, которые произошли за годы существования группы, создадут нашу общую историю — именно они сделали «Несогласие» таким, каким мы его знаем сегодня. Приглашаем всех на юбилейные концерты, чтобы отпраздновать вместе десять лет музыкальной жизни!

Купить билет на концерт Несогласие: X

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Октябрь
4 октября воскресенье
19:00
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
от 1200 ₽
В других городах
Сентябрь
19 сентября суббота
19:00
КЦ «Сердце» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
от 1200 ₽

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