Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Несносные
Киноафиша Несносные

Несносные

12+
Возраст 12+

О концерте

Сольный концерт группы «Несносные» в клубе «Ночь»

В центре культуры и отдыха «Победа» пройдет сольный концерт группы «Несносные». Коллектив не просто копирует оригиналы, а создает уникальную вселенную знакомых мелодий. В их звучании переплетаются поп, рок и танцевальная электроника, что делает каждое выступление особенным.

Звучание «Несносных»

Фирменная «изюминка» группы заключается в ярких саксофонных партиях и контрастных вокальных тембрах. Бархатистый низкий голос Ильи гармонирует с мощным и экспрессивным вокалом Елизаветы. Ритмическую основу создает барабанщица Зина, придающая музыке особый пульс — одновременно гибкий и напористый.

Живое исполнение

Концерт «Несносных» — это живой диалог со зрителями. Музыканты чувственно реагируют на энергетику зала, импровизируют и вовлекают аудиторию в происходящее. Здесь нет условной дистанции между сценой и публикой — это общее пространство свободы и искреннего удовольствия от музыки.

Приглашение к новому музыкальному опыту

Мы приглашаем вас прийти на концерт, чтобы по-новому услышать знакомые песни и испытать то особое чувство, когда музыка стирает границы и дарит свободу. Позвольте себе насладиться живым исполнением и уникальным звучанием группы «Несносные»!

Купить билет на концерт Несносные

Помощь с билетами
В других городах
Март
21 марта суббота
19:00
Ночь Новосибирск, Ленина, 7
от 700 ₽

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше