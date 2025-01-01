Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Несносные
Киноафиша Несносные

Несносные

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Неординарная кавер-группа: Музыка в новом звучании

Представляем вашему вниманию захватывающее событие в мире театра — выступление удивительной кавер-группы! Эта команда объединяет молодых и энергичных музыкантов, которые привносят в традиционные мелодии свежий взгляд и уникальный стиль.

Авторское звучание

Группа славится своими необычными аранжировками, сочетая современные музыкальные стили с классическими мелодиями. Зрители смогут насладиться как известными хитами, так и оригинальными композициями, которые заставят вас подпевать и танцевать.

Духовые инструменты в действии

Необычный звук группы достигается благодаря использованию духовых инструментов. Это создает уникальную атмосферу на концерте и превращает каждое выступление в настоящую музыкальную феерию.

Почему стоит посетить?

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Вас ждет динамичное шоу, насыщенное энергией, креативом и драйвом. Подготовьтесь к вечеру, который не оставит равнодушным ни одного зрителя!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 13 сентября
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
22:30 от 600 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото в Нюре
16+
Поп Рок
Музыкальное лото в Нюре
20 сентября в 15:30 Нюра
от 590 ₽
Виталий Гасаев. Новое и лучшее
12+
Живая музыка
Виталий Гасаев. Новое и лучшее
15 ноября в 17:00 Бродячая собака
от 600 ₽
Павел Пиковский
12+
Авторская песня Рок
Павел Пиковский
15 октября в 20:00 Бродячая собака
от 1300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше