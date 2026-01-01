Спектакль Несносная принцесса

Премьера мюзикла «Несносная принцесса»

В Дворце Искусств Ленинградской области пройдет премьера мюзикла по мотивам сказки братьев Гримм «Король Дроздовик». Это история капризной принцессы Элизабет, которая отвергает всех женихов, не желая подчиняться родителям. Всё меняется, когда ей на встречу приходит молодой Король Антуан в образе нищего.

Создатели спектакля

Пьеса — Наталья Кузьминых

Стихи — Юрий Энтин

Режиссер-постановщик — нар.арт. РФ Юрий Александров

Музыкальный руководитель — Ирина Брондз

Дирижер-постановщик — Сергей Тарарин

Декорации и костюмы — нар.худ. РФ Вячеслав Окунев

Художник по свету — Константин Бинкин

Хореограф-постановщик — Владимир Романовский

Видеохудожник — Виктория Злотникова

Сюжет и атмосфера

Мюзикл «Несносная принцесса» основан на классической сказке «Король Дроздовик». Принцесса, игнорируя всех своих претендентов, демонстрирует свою капризность и избалованность. Однако, любви не желает отдавать свои королевские привилегии, пока на горизонте не появляется Король Антуан. Этот «первый встречный» становится ключом к её сердцу, преодолевая все барьеры.

Спектакль наполнен мелодиями Максима Дунаевского и очаровательными стихами Юрия Энтина. Взрослые и юные артисты театра «Карамболь» с блеском представят на сцене вечную тему любви, переплетенную с пением, танцами и остроумными решениями режиссера Юрия Александрова. Зрителей ждут насыщенные эмоции и перипетии, в которых они смогут узнать себя и свои переживания.