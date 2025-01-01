Спектакль Несносная Клара

В центре столицы, в московской квартире, начинается комедийная история о молодой семейной паре Игоре и Алёне. Они наконец-то приобрели жильё своей мечты, но вскоре столкнулись с неожиданной «нагрузкой» — пожилой соседкой Кларой Семёновной, обладающей не самым добрым характером.
Согласно условиям договора, квартира перейдёт в собственность Игоря и Алёны только после кончины старушки. Однако, её неуемная активность и упорство не оставляют молодым людям шанса на спокойную жизнь. Вскоре их безмятежное существование превращается в настоящий кошмар.
Доведённые до отчаяния хитростями соседки, Игорь и Алёна начинают разрабатывать зловещий план устранения «проблемы». Как же разрешится эта непростая ситуация? Станет ли Клара Семёновна их врагом или, возможно, неожиданным союзником?
Спектакль поставил талантливый режиссёр Илья Бледный, известный своими оригинальными подходами к классическим сюжетам.
«Несносная Клара» — это современная комедия, которая не только развлекает, но и заставляет задуматься о том, как важно понимать и принимать людей вокруг нас, даже если они доставляют нам неудобства.
Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который обещает множество неожиданных поворотов и ярких эмоций!