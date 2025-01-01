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Несносная Клара
Билеты от 1200₽
Киноафиша Несносная Клара

Спектакль Несносная Клара

16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Звезды театра и кино в блистательной комедии Ильи Бледного «Несносная Клара»

В центре столицы, в московской квартире, начинается комедийная история о молодой семейной паре Игоре и Алёне. Они наконец-то приобрели жильё своей мечты, но вскоре столкнулись с неожиданной «нагрузкой» — пожилой соседкой Кларой Семёновной, обладающей не самым добрым характером.

Согласно условиям договора, квартира перейдёт в собственность Игоря и Алёны только после кончины старушки. Однако, её неуемная активность и упорство не оставляют молодым людям шанса на спокойную жизнь. Вскоре их безмятежное существование превращается в настоящий кошмар.

Доведённые до отчаяния хитростями соседки, Игорь и Алёна начинают разрабатывать зловещий план устранения «проблемы». Как же разрешится эта непростая ситуация? Станет ли Клара Семёновна их врагом или, возможно, неожиданным союзником?

Актёрский состав

  • Татьяна Орлова
  • Алексей Демидов / Дмитрий Милашенко
  • Вадим Андреев
  • Илья Бледный
  • Анна Глаубэ / Авелина Квасова
  • Анатолий Смиранин

Режиссура

Спектакль поставил талантливый режиссёр Илья Бледный, известный своими оригинальными подходами к классическим сюжетам.

Интересные факты

«Несносная Клара» — это современная комедия, которая не только развлекает, но и заставляет задуматься о том, как важно понимать и принимать людей вокруг нас, даже если они доставляют нам неудобства.

Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который обещает множество неожиданных поворотов и ярких эмоций!

Режиссер
Илья Бледный
Илья Бледный
В ролях
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
Алексей Демидов
Алексей Демидов
Дмитрий Малашенко
Дмитрий Малашенко
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Илья Бледный
Илья Бледный

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1200 ₽
2 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
23 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Несносная Клара Несносная Клара Несносная Клара Несносная Клара Несносная Клара Несносная Клара Несносная Клара

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