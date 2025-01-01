Спектакль Несносная Клара

Звезды театра и кино в блистательной комедии Ильи Бледного «Несносная Клара»

В центре столицы, в московской квартире, начинается комедийная история о молодой семейной паре Игоре и Алёне. Они наконец-то приобрели жильё своей мечты, но вскоре столкнулись с неожиданной «нагрузкой» — пожилой соседкой Кларой Семёновной, обладающей не самым добрым характером.

Согласно условиям договора, квартира перейдёт в собственность Игоря и Алёны только после кончины старушки. Однако, её неуемная активность и упорство не оставляют молодым людям шанса на спокойную жизнь. Вскоре их безмятежное существование превращается в настоящий кошмар.

Доведённые до отчаяния хитростями соседки, Игорь и Алёна начинают разрабатывать зловещий план устранения «проблемы». Как же разрешится эта непростая ситуация? Станет ли Клара Семёновна их врагом или, возможно, неожиданным союзником?

Актёрский состав

Татьяна Орлова

Алексей Демидов / Дмитрий Милашенко

Вадим Андреев

Илья Бледный

Анна Глаубэ / Авелина Квасова

Анатолий Смиранин

Режиссура

Спектакль поставил талантливый режиссёр Илья Бледный, известный своими оригинальными подходами к классическим сюжетам.

Интересные факты

«Несносная Клара» — это современная комедия, которая не только развлекает, но и заставляет задуматься о том, как важно понимать и принимать людей вокруг нас, даже если они доставляют нам неудобства.

Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который обещает множество неожиданных поворотов и ярких эмоций!