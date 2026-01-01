Монолог о ностальгии и памяти по мотивам произведений Тоона Теллегена

Моноспектакль Татьяны Шуклиной «Неслучайный попутчик» основан на рассказах-воспоминаниях из почти неизвестной в России книги нидерландского писателя Тоона Теллегена «Поезд в Павловск и Остфоорне», а также на сказках, уже полюбившихся российскому читателю. Это — своего рода разговор со зрителями, который ведет дедушка, покинувший Россию навсегда после революции, но сохранивший в себе дух этой страны.

Путешествие в мир воспоминаний

В спектакле зрители отправляются в путешествие по страницам детства и юности, наполненному образами и эмоциями. Дедушка, будучи голландцем по происхождению, навсегда остался русским по духу. Он делится своими размышлениями и воспоминаниями о жизни, о том, как он вышел в сад, чтобы полюбоваться на реку. Словно волшебные картины, его рассказы рисуют перед нами пейзаж Невы, полны ностальгии и меланхолии.

«Я вышел в сад позади дома и пошёл к реке. Там течёт Старый Рейн... Я посмотрел на воду и вообразил, что рядом стоит дедушка. — Знаешь, что это за река? — спросил он...»

Тонкая и искренняя атмосфера

Спектакль «Неслучайный попутчик» — это удивительно тонкая и искренняя постановка, полная красивой музыки, волшебного света и тёплых текстов с нотами ностальгии и светлой грусти. Он идеально подходит для того, чтобы провести красивый осенний вечер в компании хорошего искусства.

Погрузитесь в мир воспоминаний и почувствуйте, как изысканные слова и звуки могут подарить минуты истинного счастья и душевного тепла.