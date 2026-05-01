Спектакль Неслучайная попутчица

Неслучайная попутчица
16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
О спектакле

Железнодорожная музыкально-романтическая комедия 

«Неслучайная попутчица» — это музыкально-романтическая комедия, рассказывающая о необычном приключении, которое происходит в вагоне поезда. Основной сюжет сосредоточен на бизнесмене Андрее Богданове, который решает отправиться в путешествие по железной дороге из-за сбоя в системе продаж билетов.

События разворачиваются, когда Андрей, боящийся летать, выбирает семидневный путь на поезде. За это время его жизнь кардинально меняется: он теряет жену, бизнес и сталкивается с множеством неожиданных поворотов судьбы. В поезде он также влюбляется в свою попутчицу, ссорится и расстается с ней, но в итоге находит путь к личной гармонии.

Музыка и исполнители

Спектакль наполнен авторскими песнями Екатерины Волковой, которые создают уникальную атмосферу и подчеркивают эмоциональную глубину происходящего. В главных ролях зрители увидят:

  • Екатерина Волкова
  • Пётр Баранчеев
  • Александр Обласов
  • Юлия Максимова
  • Сергей Шолох
  • Максим Тураев

Обратите внимание: состав исполнителей может изменяться без предварительного уведомления.

Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории, полной музыки, романтики и неожиданных поворотов судьбы!

Режиссер
Антон Фигуровский
В ролях
Дмитрий Миллер
Александр Обласов
Петр Баранчеев
Екатерина Волкова
Анна Казючиц
Май
29 мая пятница
19:00
Ростовская филармония Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 170
от 2000 ₽

Фотографии

