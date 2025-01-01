Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Неслучайная форма
Киноафиша Неслучайная форма

Неслучайная форма

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Неслучайная форма: выставка новосибирских фотохудожников

Выставка «Неслучайная форма» представляет собой уникальное исследование формы в фотографии – ключевого элемента художественного выражения. В экспозиции участвуют три талантливых фотографа из Новосибирска: Ольга Рохлина, Ольга Левыкина и Руслана Кормильчикова. Всего будет представлено более 120 работ, множество из которых демонстрируются впервые.

Структура выставки

Экспозиция состоит из трёх самостоятельных блоков, каждый из которых раскрывает индивидуальное восприятие формы. Посетители смогут увидеть, как форма рождается в кадре, как она организует пространство и помогает выразить творческий замысел. Эта выставка – не просто визуальный эксперимент, а результат внимательного наблюдения и внутренней работы авторов.

Форма в фотографии

Форма в фотографии – это не только линии и свет, но и тень, ритм и паузы. Фотограф ведёт разговор с самим собой, с окружающим миром и, конечно же, со зрителем. Выбирая, что включить в кадр, автор акцентирует внимание на своих эмоциях и индивидуальном почерке.

Глубина восприятия

Эта выставка представляет собой не только демонстрацию визуального искусства, но и изысканное исследование внимания, наблюдения и точки зрения. Как всматриваясь в повседневность, человек формирует собственный образ реальности, так и «неслучайная форма» становится символом внутреннего выбора и искреннего интереса к окружающему миру.

Приходите на выставку и откройте для себя мир, где каждый фотоснимок – это воплощение глубоких идей и личных открытий.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 31 августа
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
19:00 от 450 ₽

В ближайшие дни

Огни Новосибирска
0+
Экскурсия
Огни Новосибирска
22 августа в 21:00 Теплоход «Новосибирск»
от 1200 ₽
Россия — моя история. 1945–2022
12+
Исторические выставки
Россия — моя история. 1945–2022
5 ноября в 14:30 Исторический парк «Россия — моя история»
от 300 ₽
Россия — моя история. 1945–2022
12+
Исторические выставки
Россия — моя история. 1945–2022
1 ноября в 14:30 Исторический парк «Россия — моя история»
от 300 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше