Концерт девичьей супергруппы «Несладко» в «Тоннах»

Девичья супергруппа «Несладко» уже завоевала сердца зрителей и не нуждается в представлении. Их дебютный альбом «В центре скандала» стал настоящим хитом 2023 года, попав в многочисленные топы музыкальных релизов. В конце декабря группа выпустила светлую и грустную композицию «Новогодняя», которая стала красивым завершением года их рождения.

Состав и музыкальный стиль

В группу «Несладко» входят известные по «Комсомольску» Даша Дерюгина и Арина Андреева, а также поющие барабанщица Света Никулина и басистка Лиза Хамхидько. Состав группы можно назвать «квантовым»: на дебютном альбоме слушатели могут насладиться звучанием скрипки и корнета. На большинстве выступлений их сопровождает «пятый битл» — флейтистка Леся Калинина, чья песня «Крыша» также вошла в альбом. Группу сравнивают с такими легендами, как Warpaint и «Колибри», а также с роком 60-х, диско 80-х и смарт-попом 2010-х. Все эти сравнения отражают вневременность их музыки.

Ожидания от концерта

На предстоящем выступлении в «Тоннах» у «Несладко» запланирован релиз нового мини-альбома, что обещает зрителям множество премьер. Как говорит сама группа, «дайте мне вас согреть человечностью» — это идеальная метафора для их концертов. Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события!