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Несладко

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Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Концерт девичьей супергруппы «Несладко» в «Тоннах»

Девичья супергруппа «Несладко» уже завоевала сердца зрителей и не нуждается в представлении. Их дебютный альбом «В центре скандала» стал настоящим хитом 2023 года, попав в многочисленные топы музыкальных релизов. В конце декабря группа выпустила светлую и грустную композицию «Новогодняя», которая стала красивым завершением года их рождения.

Состав и музыкальный стиль

В группу «Несладко» входят известные по «Комсомольску» Даша Дерюгина и Арина Андреева, а также поющие барабанщица Света Никулина и басистка Лиза Хамхидько. Состав группы можно назвать «квантовым»: на дебютном альбоме слушатели могут насладиться звучанием скрипки и корнета. На большинстве выступлений их сопровождает «пятый битл» — флейтистка Леся Калинина, чья песня «Крыша» также вошла в альбом. Группу сравнивают с такими легендами, как Warpaint и «Колибри», а также с роком 60-х, диско 80-х и смарт-попом 2010-х. Все эти сравнения отражают вневременность их музыки.

Ожидания от концерта

На предстоящем выступлении в «Тоннах» у «Несладко» запланирован релиз нового мини-альбома, что обещает зрителям множество премьер. Как говорит сама группа, «дайте мне вас согреть человечностью» — это идеальная метафора для их концертов. Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 ноября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1200 ₽

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