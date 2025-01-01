Спектакль «Несколько слов»: дань памяти Елене Греминой

В день рождения выдающегося драматурга Елены Греминой в созданном ею Театре.doc снова зазвучит ее голос. Полина Родионова, Зоя Светова и другие актрисы, которые знали и любили Елену, представят уникальный спектакль, основанный на записи ее речей. Ольга Лапшина воспроизведет голос Елены Анатольевны — такими, какими их фиксировали в интервью на протяжении многих лет.

Что такое «хедфон-вербатим»?

Спектакль выполнен в жанре документального театра под названием «хедфон-вербатим». Этот метод позволяет исполнителю в наушниках слушать речь человека и мгновенно воспроизводить ее, создавая эффект, недостижимый традиционным театром. Мы видим исполняющую роль, слышим голос героя, а образ начинается в серой зоне между ними, формируясь в воображении зрителей.

Елена Гремина: наследие и память

Некоторые зрители, возможно, знали Елену Гремину — талантливого драматурга и человека, чей пример вдохновлял всех, кто работал в Доке, уважать, защищать и создавать. У других, кто никогда не встречал ее, будет возможность сложить свои образы. Таким образом, сколько людей окажется в зале, столько же будет и Греминых — ее многогранное наследие продолжает жить.

Уникальность исполнения

Формат «хедфон-вербатим» обеспечивает уникальный и незабываемый опыт. Однако у этого метода есть и свои особенности: он работает для исполнителя только один раз. Именно поэтому спектакль «Несколько слов» будет представлен единоразово с данным составом участников.

Не упустите возможность стать частью этой значимой театральной истории!

Дата и время: 20 ноября | 20:00 | Театр.doc на Лесной

Возрастное ограничение: 18+

Продолжительность: 1 час 10 минут